Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyesinde Yılın Son Nikahı

Fatsa Belediyesinde Yılın Son Nikahı

14 dakika önce

Fatsa Belediyesinde 2018 yılının son nikahı kıyıldı.

Fatsa Belediyesinde Yılın Son Nikahı, System.String[]
Fatsa Belediyesinde 2018 yılının son nikahı kıyıldı.

Polis memuru Emre Mecit ile Fatsa Adliyesi çalışanlarından Rümeysa Özin için nikah merasimi yapıldı. Genç çiftin nikah memurluğunu Belediye Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta, şahitliklerini ise Mustafa Ertan Özgen, Muhammet Demir, Ahmet Canan Ocak ve Şebnem Karataş yaptı.

Kabakdağı Mahallesi'nden Hasan-Necla Mecit çiftinin oğlu Emre Mecit ile Duayeri Mahallesi'nden Kamil-Fatma Özin çiftinin kızı Rümeysa Özin'in nikah törenine çiftlerin yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta, Emre Mecit-Rümeysa Özin çiftinden "Evet" onayını aldıktan sonra evlilik cüzdanını imzaladı. Evlilik cüzdanını nikah şahitlerinden Mustafa Ertan, Fatma Özin'e verdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:22 Kaynak: İHA

Mustafa Ertan, Fatsa, Güncel
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