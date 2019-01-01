Fatsa Belediyesinde Yılın Son Nikahı

Fatsa Belediyesinde 2018 yılının son nikahı kıyıldı.

Fatsa Belediyesinde 2018 yılının son nikahı kıyıldı.



Polis memuru Emre Mecit ile Fatsa Adliyesi çalışanlarından Rümeysa Özin için nikah merasimi yapıldı. Genç çiftin nikah memurluğunu Belediye Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta, şahitliklerini ise Mustafa Ertan Özgen, Muhammet Demir, Ahmet Canan Ocak ve Şebnem Karataş yaptı.



Kabakdağı Mahallesi'nden Hasan-Necla Mecit çiftinin oğlu Emre Mecit ile Duayeri Mahallesi'nden Kamil-Fatma Özin çiftinin kızı Rümeysa Özin'in nikah törenine çiftlerin yakınları yoğun ilgi gösterdi.



Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta, Emre Mecit-Rümeysa Özin çiftinden "Evet" onayını aldıktan sonra evlilik cüzdanını imzaladı. Evlilik cüzdanını nikah şahitlerinden Mustafa Ertan, Fatma Özin'e verdi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı