Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyesinin Park Çalışmaları

Fatsa Belediyesinin Park Çalışmaları

1 saat önce

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından Dolunay Mahallesi Şehrazat Sokak'ta 2 bin 421 metrekare park alanı yapılıyor.

Fatsa Belediyesinin Park Çalışmaları, System.String[]
Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından Dolunay Mahallesi Şehrazat Sokak'ta 2 bin 421 metrekare park alanı yapılıyor.

Park Bahçeler Birimi tarafından Şehrazat Sokağa 9'lu fitness grubu, 2 adet kamelya, kauçuk zemin, 2 adet ikili salıncak ve çalı gurubundan ağaçlandırma yapılıyor.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Şehrazat Sokağa Dolunay Mahalle Muhtarlığın ve çevre site sakinlerinin talebi üzerine park çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu bölge için ihtiyaç olduğu için yapılmasına karar verdik ve yaklaşık 3 ay süren çalışma ile parkın yapımını tamamladık. Oldukça geniş bir alana güzel bir park çalışması oldu. Yapılan ağaçlandırmaların yeşillenmesi ile bu alan çok güzel olacak. Şehrazat Parkı çevresinde 10 tane siteye hitap ediyor" dedi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi tarafından şehrin çeşitli mahallerinde park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

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