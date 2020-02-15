Fatsa Belediyespor: 2-0

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Nurettin Çiçek (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (x) – Ahmet (x), Mehmet Berber (x), Rıdvan (xx), Mehmet Seçme (xx), Zihni (xx), Muhammed (x) (Dk. 78 Sergen x), Ufuk (xx) (Dk. 86 İsmail), Mükail (xx), Yeldar (x) (Dk. 58 Hacı x), Fatih (xx)

GOLLER: Dk. 72 ve Dk. 89 Doğukan ( Karşıyaka

SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, Doğukan, Fatih, Cenk (Karşıyaka), Muhammed, Mükail, Zihni ( Fatsa Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin gollerini 72 ve 89. dakikada Doğukan kaydetti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılı ekip 37 puana ulaşırken, Karadeniz temsilcisi 20 puanda kaldı.

12. dakikada konuk ekipten Mükail, ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten auta gitti.

43. dakikada Karşıyaka etkili geldi. Mustafa Aşan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hakan yerden kesti. Arka direkte Barış'ın vuruşunda son anda savunma topu kornere çelerek golü önledi.

45. dakikada Fatsa Belediyespor ceza sahasında oluşan karambolde penaltı noktası üzerinden Doğukan plaseyi vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ömürcan'da kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

57. dakikada ceza yayı üzerinden Hakan'ın sert şutunda kaleci Ömürcan köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

65. dakikada konuk ekipten Ufuk ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

71. dakikada Hakan sağdan kesti, arka direkte Battal kafayı vurdu, Ömürcan bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada Karşıyaka golü buldu. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan, yerden plase bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 1-0.

89. dakikada Mustafa Aşan'ın şutunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Doğukan, yine plase bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-0. Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.

- İzmir