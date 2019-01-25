Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'a Gençlik Aşısı

Fatsa Belediyespor'a Gençlik Aşısı

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor, Dolunayspor'da oynayan genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener'i transfer etti.

Fatsa Belediyespor'a Gençlik Aşısı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor, Dolunayspor'da oynayan genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener'i transfer etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fatsa Belediyespor'da ikinci yarı öncesi transferler devam ediyor. 2000 doğumlu genç yeteneği takıma transfer eden kulüpte hedef üst sıralarda yer bularak Play-off oynamak.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, "Fatsa Belediyesporumuz, Dolunayspor'da forma giyen 2000 doğumlu genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hedefleri olan bir takımız ve genç yeteneklere çok önem veriyoruz. Ligde kendimizi kanıtlamak ve üst sıralarda yer bulmak istiyoruz" dedi.

Genç oyuncu Mertcan Yener kendisini 4,5 yıllığına Fatsa Belediyespor'a bağlayan profesyonel sözleşmeye imza atarak takımla çalışmalara başladı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ordu, Genç, Fatsa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kız, Tacizciyi Biber Gazıyla Püskürttü Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kuraları 30 Ocak'ta Çekilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:47:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'a Gençlik Aşısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]