Fatsa Belediyespor'a Gençlik Aşısı
2 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor, Dolunayspor'da oynayan genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener'i transfer etti.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu
Temsilcisi Fatsa
Belediyespor, Dolunayspor'da oynayan genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener'i transfer etti.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fatsa Belediyespor'da ikinci yarı öncesi transferler devam ediyor. 2000 doğumlu genç yeteneği takıma transfer eden kulüpte hedef üst sıralarda yer bularak Play-off oynamak.
Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, "Fatsa Belediyesporumuz, Dolunayspor'da forma giyen 2000 doğumlu genç orta saha oyuncusu Mertcan Yener ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hedefleri olan bir takımız ve genç yeteneklere çok önem veriyoruz. Ligde kendimizi kanıtlamak ve üst sıralarda yer bulmak istiyoruz" dedi. Genç
oyuncu Mertcan Yener kendisini 4,5 yıllığına Fatsa Belediyespor'a bağlayan profesyonel sözleşmeye imza atarak takımla çalışmalara başladı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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