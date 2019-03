Fatsa Belediyespor'da Alarm

Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'a Kayyum Başkan olarak atanan Tayfun Karataş, tüm Fatsalıları, Fatsa Belediyespor'a destek vermeye çağırarak, "Ben Fatsalıyım diyen herkesi bu takıma destek vermeye çağırıyorum.

Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 3. Lig temsilcisi Fatsa Belediyespor'a Kayyum Başkan olarak atanan Tayfun Karataş, tüm Fatsalıları, Fatsa Belediyespor'a destek vermeye çağırarak, "Ben Fatsalıyım diyen herkesi bu takıma destek vermeye çağırıyorum. Çünkü başka Fatsa Belediyespor da yok. Bugün 500-600 bin TL maddi destek ile bu ligde kalırız ama düşersek 5-6 milyon harcarız ama onunda garantisi yok" dedi.



Beraberinde Kayyum Üyeleri Halil Bekyürek ve Av.Muhammet Özkan ile basın toplantısı yapan Başkan Tayfun Karataş, öncelikli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduklarını söylediler. Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na atanmalarının şahsi talepleri olmadığını ve tamamen mahkeme kararı olduğunu belirten Tayfun Karataş, "Ben daha önce kulüp başkanlığı yapmıştım. Bir süre sonra bırakarak bizden sonra gelen yönetim takımı üçüncü lige taşımıştı. İstemediğimiz halde bize tevdi edilen bu görevi sahipsiz bırakmamak adına memleketimizin bir değeri sahip çıkmak adına geçtiğimiz Cuma günü itibariyle kayyum atama gerçekleşmiş biz de görevi almış bulunmaktayız" diye konuştu.



Bundan sonraki bütün hedeflerinin takımı ligde bırakmak olduğunu ifade eden Karataş, "Buradaki amaç kulübümüze bir yönetim bulunana kadar kulübün yönetilmesidir. Bundan sonraki süreçte gerek Türkiye Futbol Federasyonundan gerekse de Spor Toto'dan gerekse de iç piyasadan aldığımız desteklerle futbolcularımıza, teknik heyetimize, kulüp çalışanlarımıza ilgili borçları ödeyerek takımın idamesini sağlamayı amaçlıyoruz ve bu sayede takımı ligde bırakmak istiyoruz. Biz görevi alır almaz takımımız deplasmanda galibiyet alarak ilçemize dönmesi bizler adına sevindirici bir gelişme olmuştur bu anlamda futbolcularımıza teknik heyetimize ve takımı desteklemeye giden taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



"Biz Fatsalıyız, bu yükün altından kalkarız"



Kendilerinden önce takımın yönetiminde olan İbrahim Eroğlu'na ve arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Karataş, "Bu takımı onlar kurmadı ama takımı buraya kadar taşımışlar. Ciddi bir maliyet yükünün altına girip bu takımı yönetmişler. Bu noktada onlara teşekkür ederiz. Bugün gelinen noktada yaptığımız incelemelerde takımımızın 1.5 milyon TL yaklaşık borcu bulunduğu ve taşınmazlarında hacizler bulunduğunu gözlemlemekteyiz. Daha göreve gelir gelmez 4-5 tane hacizle karşılaşmak bizi de üzüyor tabii ki. Biz kayyum olarak atansak da netice de Fatsalıyız. Ama asla ve asla yürüyeceğimiz yolda bu durum bizi yıldırmayacaktır. Biz bu memleketin değerlerine sahip çıkmak isteyen bireyleriz. Umarım önümüzdeki süreçte 'Ben Fatsalıyım, Fatsa Belediyespor taraftarıyım' diyen herkesin bu takıma sahip çıkması lazım" ifadelerini kullandı.



"Artık bedava bilet dönemi kapandı. Fatsalıyım diyen herkes maça gelsin"



3 Nisan Çarşamba günü Erzincanspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Karataş, şöyle konuştu:



"Ben futbolcularımın her birine güveniyorum futbolcularımızın ve her daim arkasındayız yanındayız. Bu anlamda emeklerine kayıtsız kalmamaya çalışacağız. Futbolcularımızın akıttıkları terinin son damlasına kadar akıttıkları terin karşılığını vermeye çalışacağız. Bu nedenle kayyum heyetimizle bir karar aldık. İç sahada oynayacağımız maçlarımızın bilet fiyatlarını 20 TL yaptık. Artık bedava bilet ve ucuz bilet devri kapanmak zorundadır. Gönül ister ki bedava izletelim ama şartlar ne yazık ki el vermemektedir. Bu anlamda herkesi ben Fatsalıyım diyen başta siyasilerimiz olmak üzere her bir bireyi bu takımı desteklemesini arzu ediyoruz ve istiyoruz. Biz bu takımı ligde tutmak için uğraş vereceğiz buna inancımız tamdır. Fatsa Belediyespor'a destek verecek olan herkese teşekkür ediyorum. Başka Fatsa yok başka Fatsa Belediyespor' da yok. Bugün 500-600 bin TL maddi destek ile bu ligde kalırız ama düşersek 5-6 milyon harcarız ama onunda garantisi yok."



"Şehir sahip çıkmadıktan sonra 3 kişinin bu kulübü ayakta tutması da mümkün değildir"



Fatsa Belediyespor Kayyum Heyeti Üyesi Halil Bekyürek de bir spor adamı olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Bekyürek şunları söyledi: "Temennim sezon sonunda Fatsa Belediyesporumuzn 3.ligde kalarak daha sonra iyi bir yönetime kavuşmasını istiyorum" dedi. Kayyum Üyesi Av.Muhammet Özkan ise öncelikli hedeflerinin yeni bir yönetim oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte kulübün menfaatlerini denetime elverişli bir şekilde uygun hareket etmektir. Tamamen keyfi değil Türk Milleti adına karar veren bir hakimin denetimi altında biz bu görevimizi yürütüyoruz. Güvenilirliği bu açıdan çok önemlidir. Bir Fatsalı olarak elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Bu anlamda Fatsa'nın da desteğini bekliyoruz. Şehir sahip çıkmadıktan sonra 3 kişinin bu kulübü ayakta tutması da mümkün değildir. Bu anlamda herkesi desteğe davet ediyoruz." - ORDU

