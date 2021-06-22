Fatsa Belediyespor'da Başkan Adem bekar Güven tazeledi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediye spor'da mevcut Başkan Adem Bekar, güven tazeledi.

Fatsa Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Haşim Bursalıoğlu yaptı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan genel kurulun konuşmalar bölümünde ilk konuşmayı kulübün başkanlığına seçilen Adem Bekar yaptı. Bekar, "Bizler Fatsa Belediyespor için görev ve sorumluluktan kaçmamaktayız. Şehri şehir yapan değerlerden biri de spor olup bu değeri daha da ön plana çıkarmak adına var gücümüzle çalışmaktayız. Fatsa'yı daha ileri götürme adına birlik olmamız gerekmektedir. Bu şehir, bu takım birlik olduğu sürece daha büyük başarılara koşacaktır. Yönetimde bulunduğumuz bu süreçte önceliğimiz Fatsa'yı başarı ve gururla temsil eden bir takım oluşturmak olmuştur. Bu süreçte mali gerçeklere uygun takım kurmak alt yapı faaliyetlerine öncelik vermek başarıya odaklı ve şehri gururla temsil eden bir takım oluşturmak adına çalışmalar yapılmıştır. Yine bu noktada kulübe maddi kaynaklar oluşturmak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Yine kısa bir zaman içerisinde piyango çekilişi gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı tüm Fatsa ilçemize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Bekar'ın konuşmasının ardından Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve eski kulüp başkanları birer konuşma yaptı.

Kongrede eski başkanlara yapmış olduğu desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Başkan Adem Bekar'ın yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor: Ali Kemal Türkyılmaz, Atıf Taha Seri, Burak Cengiz, Ekrem Koşum, Erhan Çelik, Fikret Akın, Hasan Ergeç, Hüseyin Gürol, İsmail Vahap Kibar, Kemal Yıldırım, Kerem Varan, M. Muhittin Ocak, Mehmet Mutlu, Naim Felek, Necati Efe, Özgür Tırınk, Salim Taşbaşı, Sezgin Aydınlık, Üzeyir Erdoğan ve Yaşar Sabancı. - ORDU