Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da Cambaz Dönemi

Fatsa Belediyespor'da Cambaz Dönemi

36 dakika önce

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz'ı getirdiklerini söyledi.

Fatsa Belediyespor'da Cambaz Dönemi, System.String[]
Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz'ı getirdiklerini söyledi.

İbrahim Eroğlu, teknik direktör konusunda 3. Lig'in tecrübeli teknik adamı İsmail Cem Cambaz ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı.

B.B. Bodrumspor'un Bölgesel Amatör Lig'den, 3. Lig'e çıkmasına büyük katkı sağlayan Cambaz, ilk sezonunda da takımı B.B. Bodrumsporu 3. Lig'de Play-Off oynamasını sağlamıştı. Daha sonra Sakaryaspor ve Muğlaspor takımlarını çalıştıran Cambaz, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da 2.yarının en çok puan toplayan takımını ortaya çıkararak takımı Play-Off'a taşımıştı.

Fatsa Belediyespor, Can Güven'in istifa etmesinden sonra teknik direktör arayışlarına başlamıştı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

İsmail Cem, Fatsa, Spor
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