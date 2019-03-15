Fatsa Belediyespor'da Hedef 3 Puan
1 saat önce
TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor'da hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde oynayacağı Turgutluspor maçının hazırlıkları devam ediyor.
TFF
3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Ordu
Temsilcisi Fatsa
Belediyespor'da hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde oynayacağı Turgutluspor
maçının hazırlıkları devam ediyor.
Teknik Direktör İsmail Cem
Canbaz yönetiminde Fatsa İlçe Stadında çalışmaları gerçekleştiren sarı lacivertli ekipte mutlak hedef 3 puan olarak belirlendi. Teknik Direktör İsmail Cem Canbaz, kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kayyumda olan bir takım olarak çalışmalarımız bizler devam ettiriyoruz. Bizler ve futbolcularımız onur ve gurur mücadelesi veriyor. Hep birlikte Turgutluspor maçında bize yakıştığı gibi mücadele edeceğiz. İyi hazırlandık ve sahada oyuncularımız mücadele edeceklerini verecekler. Vatan, millet, Fatsa mücadelesi veriyoruz. Kazanmak çok istiyoruz. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmak için her şeyimizi sahaya koyarak düşme potasından uzaklaşmak istiyoruz. İnşallah Pazar günü oynanacak olan maçı kazanırız" diye konuştu. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
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