Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da Hedef 3 Puan

Fatsa Belediyespor'da Hedef 3 Puan

1 saat önce

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyepsor'da Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Fatsa Belediyespor'da Hedef 3 Puan, System.String[]
TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyepsor'da Bucaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, 31. haftada kendi sahasında oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Fatsa İlçe Stadı'nda devam ettirirken mutlak hedef ise 3 puan.

Düşme potasından kurtulabilmek için kalan dört maçından galibiyetle ayrılması gereken sarı-lacivertliler, Bucaspor mesaisi için Teknik Direktör İsmail Cem Canbaz nezaretinde devam ediyor.

Geride bırakılan 30 haftada 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 30 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Ordu temsilcisi bu karşılaşmalarda rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Bucaspor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten takımın kayyum Başkanı Halil Bekyürek, "Maç biletlerini 10 TL'den yaptık. Tüm taraftarlarımızı bu önemli maçta bizlere desteğe bekliyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:50 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Ordu, Fatsa, Spor
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