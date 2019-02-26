Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da Kayyuma Gitme Kararı Alındı

Fatsa Belediyespor'da Kayyuma Gitme Kararı Alındı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda aday çıkmayınca takımın kayyuma gitmesi kararı alındı.

Fatsa Belediyespor'da Kayyuma Gitme Kararı Alındı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor'da olağanüstü genel kurulda aday çıkmayınca takımın kayyuma gitmesi kararı alındı.

Kayyum kararı sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu, "Gelinen noktalarda maalesef maddi sıkıntılara düştük. Söz aldığımız taahhütlerde yerine gelmeyince ciddi derecede sıkıntıya girdik. Yönetim kurulumuzla birlikte ciddi derecede sıkıntılar içine girdi" dedi.

İbrahim Eroğlu, "Sezon başında takımımız bir yönetim sıkıntısı yaşamıştı. Bizler de her kurumdan, her siyasi partiden ve ilçemizin önde gelenlerinden oluşan yeni bir yönetim oluşturduk. Gelinen noktalarda maalesef maddi sıkıntılara düştük. Söz aldığımız taahhütlerde yerine gelmeyince ciddi derecede sıkıntıya düştük. Yönetim kurulumuzla birlikte ciddi derecede sıkıntılar içine girdi. Bu sürece bizlerde gelmesini istemezdik takımın ama bazı şartlar buraya gelmemize neden oldu. Biz takımı aldığımızda 4,5 milyon TL borcu vardı. Biz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın ile 2,5 milyon TL'sini ödedik. Takımın şu an içinden çıkılmayacak bir durumu da yok. Fakat şahsım adına elimden gelen ve çevremde maddi anlamda getiri sağlayacak kimsem kalmadı. Tüm çevremi kullandım. Bundan sonraki süreçte takıma illaki destek sağlayacak birileri olacaktır. Belli miktar para bulunduğunda bu takım yoluna her türlü devam edecektir. Biz yönetim olarak gerekeni yaptık. Bunu buraya kadar taşıyabildik. Artık Fatsalıların ve ilçenin önde gelenlerinin takıma sahip çıkmasını istiyorum. Bireysel çabalarımızla buraya kadar getirebildik. Fatsa Belediyespor'un şehrin en önemli markasıdır. Tüm herkesi bu takıma sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

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