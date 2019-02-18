Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da Kongre Heyecanı

Fatsa Belediyespor'da Kongre Heyecanı

46 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleşecek.

Fatsa Belediyespor'da Kongre Heyecanı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleşecek.

Fatsa Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Fatsa Belediyespor kulübümüz 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te olağanüstü kongresini Fatsa Belediyespor Kulübü tesislerinde gerçekleştirecektir. Olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Şubat Salı günü yine aynı yer ve saatte gerekli çoğunluk sağlanmaksızın yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Mevcut başkan ve aynı zamanda Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yeni dönemde de aday olduğunu açıkladı. Başkan Eroğlu'nun karşısına şuan için aday çıkmadı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Spor
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