Fatsa Belediyespor'da mahkeme gün attı
13 dakika önce
TFF. 3. Lig'de mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum süreci devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
TFF. 3. Lig'de mücadele eden Fatsa
Belediyespor'da kayyum süreci devam edecek.
Fatsa Belediyespor için kayyum yönetimi devam ediyor. Bugün gerçekleşen mahkeme sonucu kayyum başkanlığı görevi Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ile Avukat Murat Yeşildaş'a mahkemece verildi.
Kayyum sürecinin 5 Temmuz 2019 Cuma günü sona ereceği bildirildi. - ORDU
Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı!
Liverpool, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'e talip oldu!