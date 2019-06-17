Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da mahkeme gün attı
Son Dakika Spor Haber

Fatsa Belediyespor'da mahkeme gün attı

13 dakika önce

TFF. 3. Lig'de mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum süreci devam edecek.

Fatsa Belediyespor'da mahkeme gün attı, System.String[]
TFF. 3. Lig'de mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum süreci devam edecek.

Fatsa Belediyespor için kayyum yönetimi devam ediyor. Bugün gerçekleşen mahkeme sonucu kayyum başkanlığı görevi Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek ile Avukat Murat Yeşildaş'a mahkemece verildi.

Kayyum sürecinin 5 Temmuz 2019 Cuma günü sona ereceği bildirildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı! Liverpool, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'e talip oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da mahkeme gün attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]