Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi

Fatsa Belediyespor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Fatsa Belediyespor'da Olağanüstü Kongre Ertelendi, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Fatsa Belediyespor tesislerinde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi. Olağanüstü genel kurul, 26 Şubat Salı günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Spor
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