Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor'da yeni sezon hazırlığı
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Fatsa Belediyespor'da yeni sezon hazırlığı

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon öncesi kamp için Afyon'a gitti.

Fatsa Belediyespor'da yeni sezon hazırlığı, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, yeni sezon öncesi kamp için Afyon'a gitti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da toplanan Fatsa Belediyespor ilk antrenmanını Teknik Sorumlusu Niyazi Hüseyinoğlu, Yardımcı Antrenörler Murathan Karagöl, Hacı Nuri Tarakcıoglu, Erhan Çelik ve Ejder Ferman gözetiminde gerçekleştirdi. Afyon'da 8 günlük bir kamp yapacak olan Fatsa Belediyespor burada hazırlık maçları oynayarak sezona hazırlanacak.

Taraftarlar kenetlendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadelesini sürdürecek olan Fatsa Belediyespor'da taraftarlar kenetlenerek takıma her platformda destek veriyorlar. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı yaşayan ve lige son anda tutunan sarı-lacivertlilere destek olmak için taraftarlar forma ve kombine almaya başladı. Yediden yetmişe herkesin destek verdiği Fatsa temsilcisinde, taraftarlar takımın yalnız olmadığını bir kez daha gösterirken Kulüp Başkanı Onur Sarıhan, "Bir ışık da sen yak kampanyamıza katılım oldukça yüksek. Birlikte hareket ederek ilçemizin takımı kalkındıracağız. Hedefi olan takımız ve bu hedefe giderken 12. adam bizim için çok önemli yer teşkil ediyor" dedi. - ORDU
Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Fatsa, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
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