Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs Kırıkkale'de kaza yaptı - Son Dakika

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak