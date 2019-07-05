Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor kayyum başkanlarla devam
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Fatsa Belediyespor kayyum başkanlarla devam

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum başkanları devam ediyor.

Fatsa Belediyespor kayyum başkanlarla devam, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'da kayyum başkanları devam ediyor.

Halil Bekyürek, Av.Murat Yeşildaş, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Asliye Sulh Hukuk Mahkemesi yeni kayyum başkanlarını tekrar Av. Murat Yeşildaş, Belediye Meclis Üyeleri Adem Bekar, Mehmet Mutlu ve Mustafa İşbilir olarak belirledi.

TFF 3.Lig 3. Grup'ta diğer takımlar bir yandan yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzereyken Fatsa Belediyespor'daki teknik heyet ve futbolcu transferlerinin belirsizliği devam ediyor. Fatsa Belediyesporlu taraftarlar bir an önce takımda yeni sezon hazırlıklarının başlaması ile ilgili haber bekliyorlar. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Spor
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