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Fatsa Belediyespor - Kozanspor maçı ertelendi
6 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün Fatsa İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Fatsa Belediyespor-Kozanspor maçı kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün Fatsa İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Fatsa Belediyespor-Kozanspor maçı kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Temsilciler ve hakemler Fatsa İlçe Stadı'nde incelemeler gerçekleştirdikten sonra kötü hava koşullarından dolayı müsabakayı iptal etme kararı aldı. Fatsa Belediyespor ile Kozanspor stada gelerek maç ile ilgili kararın verilmesini beklediler. Kararın açıklanmasından sonra stattan ayrıldılar. - ORDU
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