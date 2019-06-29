Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı
57 dakika önce
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu
temsilcisi Fatsa
Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.
Kayyum yönetimi ile devam eden kulüpte Kayyum heyeti üyesi Halil Bekyürek, "TFF'ye profesyonel 3. Lig'e katılmak için başvurumuzu yaptık. Takımımız için hayırlı olsun" dedi. - ORDU
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