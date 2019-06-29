Son Dakika Haberleri: Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı
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Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı

57 dakika önce

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.

Fatsa Belediyespor lige katılmak için başvurusunu yaptı, System.String[]
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor, lige katılmak için federasyona başvurusunu yaptı.

Kayyum yönetimi ile devam eden kulüpte Kayyum heyeti üyesi Halil Bekyürek, "TFF'ye profesyonel 3. Lig'e katılmak için başvurumuzu yaptık. Takımımız için hayırlı olsun" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ordu, Fatsa, Spor
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