Son Dakika Haberleri: Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Çabukoğlu, gazetecilerle buluştu
Son Dakika Güncel Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Çabukoğlu, gazetecilerle buluştu

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Çabukoğlu, gazetecilerle buluştu

1 saat önce

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Çabukoğlu, gazetecilerle buluştu, System.String[]

Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çabukoğlu, 21 Ekim Gazeteciler Gününü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir restoranda buluştu.

Burada konuşan Çabukoğlu, ilçede görev yapan basın mensuplarının aktif olarak çalışmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarıyla sıcak bilgi paylaşımında bulunacaklarını ve kamuoyunun daha doğru bilgiler ile aydınlanması için çaba sarf edeceklerini belirten Çabukoğlu, şöyle konuştu:

"Fatsa'nın bir kent kültürü olduğu için basın kültürü de var. Fatsa'da basın mensuplarımız da oldukça aktif ve her türlü haberi kaçırmıyorlar. Fatsa'da haberleri sosyal medyadan ve gazetelerden takip ediyorum. Adana'dayken yapacağımız büyük operasyonlarda basın açıklamalarını ben yapıyordum. Birebir temasın önemli olduğuna inanıyorum. Birebir temasın olmadığı durumlarda yanlış haberlerde çıkabiliyor, farklı anlaşılmalara da neden olabiliyor."

Çabukoğlu, duruşma bekleyen vatandaşlara "öfke kontrolü, barışın önemi, anlaşmanın önemi" gibi konulara sahip kitapları da emanet olarak dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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