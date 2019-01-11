Son Dakika Haberleri: Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda Çalışmalar Hızlandı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda Çalışmalar Hızlandı

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince projelendirilen ve birinci bölümünde beton döküm çalışmaları tamamlanan Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda Çalışmalar Hızlandı, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesince projelendirilen ve birinci bölümünde beton döküm çalışmaları tamamlanan Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fatsa ilçesindeki hizmetlerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda üç bölüm halinde gerçekleşecek olan beton dökümünün birinci bölümündeki çalışmalar tamamlandı. İkinci bölümünde ise halen çalışmalarımız sürdürülüyor. Son bölümün betonunun dökülmesiyle birlikte yapacağımız yeraltı otoparkını çok acil bir şekilde devreye almayı hedefliyoruz. Yeraltı otoparkını hayata geçirdikten sonra aynı zamanda buranın üst bölümünü de kullanmayı arzu ediyoruz" dedi.

Çalışmalar sürerken güvenlik tedbirlerinin de ihmal edilmediğini ifade eden Başkan Tekintaş, "Güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orada hem otopark problemin çözümü için hem de çalışma alanımızın etrafındaki iş yeri sahibi arkadaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlığı ortadan kaldırmak için tempomuzu artırdık. İkinci bölümü kısa sürede tamamlayıp üçüncü bölümün dökümüyle de inşallah yeraltının bağını yer üstünden koparmış olacağız. Yer üstündeki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüp Fatsa'da gözüken bu sıkıntılı ortamın problemini çözerek oradaki kardeşlerimizin rahat ve huzurunu sağlamış olacağız" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Engin Tekintaş, Ordu, Cumhuriyet Meydanı, Fatsa, Güncel
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