Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda sona gelindi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fatsa Meydan Projesi'nde sona yaklaştı.



Yer altında 81 araçlık 2 bin 550 metrelik kapalı otoparka sahip, 6 bin metre karelik alanın meydan olarak kullanılacağı projenin 1 ay içerisinde hizmete sunulması amaçlanıyor. İlçenin cazibe merkezi olacak meydan içerisinde ahşaptan oturma basamakları, kumlanmış bazalt ve granit taştan sert zemin, kuru havuzdan ışıklı su oyunu, ağaç altı oturma birimleri, banklar, zeminde ışık oyunu ve dekoratif aydınlatma elemanları yer alacak.



Çalışmaları inceleyerek yüklenici firmadan bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Bir ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı amaçlıyoruz. Projenin altındaki otopark ile taş kaplama ve mekanik imalatları tamamlandı. Üst yapıda sona gelindi. Zemindeki ahşap kısımların montajı devam ediyor. Korkuluk ve aydınlatma ekipmanlarının montajı ile ağaçlandırma ve elektrik direklerinin dikilmesi işlemi kaldı. Altında otoparkı da bulunan bu meydanda çalışmalarımız tamamlandığında görsel farklılıkların yer aldığı bir mekan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak" dedi.



Projenin ilçeye nefes aldırdığını söyleyen vatandaşlar, "Çok güzel, kalıcı bir eser ortaya çıktı. İlçemiz bu proje ile nefes aldı. Böyle bir meydan büyük bir ihtiyaçtı. İlçemize güzellik ve yazın gelmesiyle hareketlilik katacak bir yatırım. Bir an evvel bitirilerek ilçemize kazandırılmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in projelerini de destekliyoruz" diye konuştu. - ORDU