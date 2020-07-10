Fatsa'da 2 firmaya "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" - Son Dakika

Fatsa'da 2 firmaya "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi"

Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) faaliyet gösteren iki firmaya TSE tarafından "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" verildi.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) faaliyet gösteren iki firmaya TSE tarafından "Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" verildi.


Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Kovid-19 Güvenli Turizm, Kovid-19 Güvenli Üretim Belgelendirme faaliyetleri kapsamında Fatsa da ilk defa belge almaya hak kazanan iki firmaya düzenlenen törenle belgeleri verildi.


Firmalara belgeleri, her iki fabrikanın üretim merkezlerini ziyaret eden, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak ve TSE Samsun Belgelendirme Müdür Erol Kaygı, TSE Ordu Temsilcisi Şükrü Kömerik tarafından verildi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar törende yaptığı konuşmada her iki firmayı da tebrik ederek, her iki firmanın da sektörlerin de Karadeniz bölgesin de ilk belge alan firmalar olmalarından gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Kibar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kovid-19 virüsü ile başarılı bir mücadele verildiğini, bu başarılı mücadelenin ardından, başarının devam edebilmesi ve kalıcı olmasının sağlanabilmesi için, Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgelendirme ve Kovid-19 Güvenli Turizm Belgelendirme faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, yaptıkları çalışmalar ile tüm Türkiye'ye örnek olan firma yetkililerini tebrik etti.


TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı ise her iki belgelendirme programının, dünyada ilklerden olduğunu ifade ederek, "Pandemi sürecini başarı ile yöneten ülkemiz, bu belgelendirme operasyonları ile de tüm dünyaya örnek oldu. Önümüzde ki süreçte Kovid-19 ile mücadele kapsamın da, özelikle üretim ve hizmet sektörlerinde güvenli üretim/hizmet sunumlarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, tüm insanlık alemi için büyük önem arz edecektir. Bu kapsamda gerek üretim gerekse hizmet sektörün da faaliyet gösteren ve Kovid-19 belgesine sahip kuruluşlar ticaretin merkezinde yer alıp, tercih sebebi olacaklardır. Belgelendirme kriterleri kapsamın da her iki kuruluşumuz da 150'ye yakın kriter titizlikle değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte başta ürün/hizmet alan, üreten ve tedarikçi tercihlerin de, Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesine sahip kuruluşlar önemli rol oynayacaktır. Belirtilen program ve kriterler doğrultusun da, başvuruda bulunacak kurumlar da hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmeleri yapılarak uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi ve takip programlarını gerçekleştirilmek kaydı ile belgelendirme yapılmaktadır" diye konuştu.


Daha sonra firma yetkililerine belgeleri teslim edildi. - ORDU

Fatsa, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fatsa'da 2 firmaya 'Kovid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi' - Son Dakika Ekonomi
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