Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son Dakika Yerel Haber

Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

54 dakika önce

Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kameradaORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öner Serdar yönetimindeki 52 KE 052 plakalı cip ile Şuayip Topuz'un kullandığı 52 AAD 438 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan Öner Serdar ve Kağan Günal yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Öner Serdar yoğun bakımda tedavisi devam ederken diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Fatsa, Ordu, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada
Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:57:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]