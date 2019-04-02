Son Dakika Haberleri: Fatsa'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' Yürüyüşü

Fatsa'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' Yürüyüşü

1 saat önce

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

Fatsa'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' Yürüyüşü, System.String[]
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

Plevne Meydanı'nda başlayan farkındalık yürüyüşüne Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve Fatsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Ekici de yürüyüşe katılarak destek verdi.

Yürüyüş etkinliğinde otizmli bireyler, aileleri ve gönüllü gençler ellerinde "Farkındalığı paylaş", "Herkes kadar aynı, herkes kadar farklıyız", "Adımları otizmli çocuklar için atıyoruz", "Otizmi fark et, hayatı paylaş" yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi.

Günün anısına yürüyüş esnasında vatandaşlarda mavi gül dağıtıldı.

Yürüyüşün ardından Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'ndaki programa geçilerek özel öğrenciler burada özel gösterilerini programa katılanlara sundular. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak? Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' Yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]