Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 22 Bin 890 Öğrenci Karne Alacak

Fatsa'da 22 Bin 890 Öğrenci Karne Alacak

5 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 22 bin 890 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Fatsa'da 22 Bin 890 Öğrenci Karne Alacak, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 22 bin 890 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi 18 Ocak Cuma günü sona eriyor. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrenci velilerine çağrıda bulunarak, karnenin bir durum tespiti olduğuna dikkat çekti. Atinkaya, karnesinde kırık not olan öğrencilere de seslenerek, her başarısızlığın da bir telafisi olduğunun altını çizdi.

Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Atinkaya, "Eğitim, öğretim yılının ilk dönemini başarılı bir şekilde tamamladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu süreçte geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için çaba gösterdik. Kazasız belasız bir şekilde ilk yarı eğitim sezonumuzu tamamladık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

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