Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çelenk sunma programına, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar , Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ve Fatsa halkı katıldı. - ORDU

Fatsa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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