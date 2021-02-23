Fatsa'da 6 adet kaçak silah ele geçirdi: 2 gözaltı - Son Dakika

Fatsa'da 6 adet kaçak silah ele geçirdi: 2 gözaltı
23.02.2021 05:19
Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet kaçak tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 6 adet kaçak tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri istihbarari çalışma neticesinde Rize'den ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden araç üzerinde yapılan aramada 6 adet 9.mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu silahlarda kullanılan 23 adet icra yayı ele geçirildi. Olayla ilgili A.A (53) ve R.A.(67) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - ORDU
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