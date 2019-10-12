Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Son Dakika Spor Fatsa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Fatsa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri her yaştan kişilerin katılımcıları ile gerçekleşti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri her yaştan kişilerin katılımcıları ile gerçekleşti.


İlk olarak Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'ı ziyaret eden sporcular yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler verdiler.


Toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Hafta dolayısıyla her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla futbol, basketbol, voleybol, atletizm, badminton ve okçuluk alanlarında sportif branşta turnuvalar düzenlemekteyiz. İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Amatör sporda başarının temelinde sporu tabana yayan amatör bir ruh yatmaktadır. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın spor yapmalarına, onlara sağlıklı bir yaşam biçimi sunmalarına yardımcı oluyoruz. Bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandıracak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor ve tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bakanlığımız spora çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Birçok tesisimizde tadilat çalışmaları yapılmış ve bir kısmı da devam etmektedir. En son atama ile ilçemize gelen antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız ile Fatsamızın sporu daha fazla gelişeceğini inanıyoruz. Fatsa halkından isteğimiz hangi yaşta olursak olalım, mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmeleridir. Buradan tüm antrenörlerimizin, beden eğitim öğretmenlerimizin, kulüp başkanlarımızın ve tüm sporcularımızın Amatör Spor Haftası'nı kutluyorum" dedi. - ORDU

Ömer Lütfi, Fatsa, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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