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Fatsa'da atletizm yarışmaları

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Fatsa sahilinde atletizm yarışması düzenlendi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Fatsa sahilinde atletizm yarışması düzenlendi.

Çok sayıda sporcunun katılımıyla başlayan atletizm yarışması, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Bolaman 1 Köprüsü'nden başlayan ve Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yarışma sonrası erkeklerde birinci Eren Topal, ikinci Enes Başarmak ve üçüncü Nihat Bila olurken, kızlarda ise birinci Özlem Cırlanmak, ikinci Çiğdem Varan, üçüncü ise Aksa Nur Yaman oldu.

Yarışmalarda sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini söyleyen Fatsa İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Sporcunun çok yetiştiği ilçelerin başında geliyoruz. Bu anlamlı haftada bir ok etkinlik yapmak ve sporcularımıza spor yaptırmak istedik. Yarışmada dereceye giren arkadaşlarımıza tebrik ediyorum" dedi. - ORDU
Atletizm, Fatsa, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:56 Kaynak: İHA
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