Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Bez ve File Çanta Sergisi Açıldı

Fatsa'da Bez ve File Çanta Sergisi Açıldı

54 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yapılacak ücretli plastik poşet uygulaması nedeniyle bez ve file çanta sergisi açıldı.

Fatsa'da Bez ve File Çanta Sergisi Açıldı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yapılacak ücretli plastik poşet uygulaması nedeniyle bez ve file çanta sergisi açıldı.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında poşet torbaların yerini alabilecek çantalar üretildi.

Halk Eğitim Merkezinin girişinde kursiyerler tarafından üretilen bez ve file çantaları ile geri dönüşümden elde edilen kadın çantaları vatandaşların beğenisine sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bez ve file çantaların artık yeniden var olacağını söyledi.

Daha yeşil, daha temiz bir dünya için Sıfır Atık Projesinin önemine işaret eden Atinkaya, sergilenen bu ürünlerin seri üretiminin yapılması ve milli ekonomiye kazandırılması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı ise herkesi Sıfır Atık Projesi'ne destek vermeye davet etti.

Temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak ve atık miktarlarını azaltmak için çalıştıklarını anlatan Yazıcı, "Yarınlarımızı daha temiz görmek istediğimiz için hem Fatsa, hem doğaya dönüş etiketi ile Sıfır Atık Projesi'ne güçlü bir destek vermek istiyoruz. Bu kapsamda kurumumuzda üretilen bez çantalar ve filelerle uzun yıllar doğaya kaybolmayan atık bırakmayı bir nebze de olsun azaltmayı hedefledik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: AA

Ordu, Fatsa, Güncel
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