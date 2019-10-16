Son Dakika Haberleri: Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Fatsa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Selami Aydın'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ORDU

Fatsa, Aydın, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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