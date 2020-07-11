Fatsa'da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü - Son Dakika

Fatsa'da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Laleli Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.S., henüz bilinmeyen bir nedenle Yılmaz Galip Cihan'ı silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı M.S., jandarmayı arayarak cinayet işlediğini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler geniş çaplı araştıra başlattı.

Öte yandan, Fatsa'da bugün Kemal E.(32), sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi (34) silahla öldürüp intihar etmişti. Son cinayetle birlikte ilçede bir günde 3 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş oldu. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü - Son Dakika
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Son Dakika

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21:48
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20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
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19:30
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18:58
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18:45
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