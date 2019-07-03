Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
'nun Fatsa
ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
İlçedeki Sanayi Sitesinin karşısında bulunan plajda arkadaşları ile denize giren 27 yaşındaki Taner A., akıntıya kapıldı. Olayın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine denizden çıkarılan Taner A., olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taner A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
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