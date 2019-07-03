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Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İlçedeki Sanayi Sitesinin karşısında bulunan plajda arkadaşları ile denize giren 27 yaşındaki Taner A., akıntıya kapıldı. Olayın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine denizden çıkarılan Taner A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taner A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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