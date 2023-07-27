Denizde bulunan cesedin 17 gündür aranan kadına ait olduğu anlaşıldı

Ordunun Fatsa ilçesinde 4 gün önce denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gündür aranan Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

TEŞHİS İÇİN OTOPSİ YAPILDI

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Güvercinlik mevkiinde denizde jandarma ekipleri tarafından 23 Temmuz tarihinde bir kadın cesedi bulundu. Ekipler, olay yerine gelerek kadının cesedini teşhis etmeye çalıştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Ordu'ya gönderildi.

OT KESMEK İSTERKEN DEREYE DÜŞMÜŞ

Yapılan DNA ve otopsi testleri sonucunda cansız bedenin, 10 Temmuz tarihinde Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına ot kesmek isterken dereye düşen kayıp Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu tespit edildi.

Naciye Yılmaz, 28 Temmuz Cuma günü Yavaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.