Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 'Çanakkale Ruhu' Konferansı

Fatsa'da 'Çanakkale Ruhu' Konferansı

34 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konferans düzenlendi.

Fatsa'da 'Çanakkale Ruhu' Konferansı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konferans düzenlendi.

Konferans Orta Cami İmam-Hatibi Harun Ak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Hamza Bayram, "Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, bu milletin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Millet ve insanlık olarak Çanakkale'den alacağımız çok şey var. Çanakkale büyük bir zafer mektebidir. Çanakkale aynı zamanda bir vahdet mektebidir. Orada şehit olanları unutmamamız lazım. Çanakkale aynı zamanda bir ahlak mektebidir. Çanakkale savaş ahlakını dünyaya öğreten bir okuldur" dedi.

Açılış konuşmasının ardından İlçe Müftülüğü Tasavvuf Korosu'nca konser verildi. Daha sonra Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'nın konuşmacı olarak katıldığı "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu söyleşide, Akbaba farklı bir Mehmet Akif Ersoy profilini izleyiciler ile paylaştı. Akbaba, "Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Bu eşsiz destan, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden, böylece Allah rızasına eren şehitlerin destanıdır" diye konuştu.

Program, liseler arasında gerçekleştirilen "Çanakkale Şehitlerine" şiirini güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Fatsa, Çanakkale, Güncel
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