Fatsa'da Çatı Yangını
38 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde çatıda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde çatıda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Bağlarca Mahallesi'nde Ekrem E.'ye ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
Fatsa itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:22 Kaynak: İHA
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