Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Çıkan Yangında Bir Ev Kül Oldu: 1 Yaralı

Fatsa'da Çıkan Yangında Bir Ev Kül Oldu: 1 Yaralı

24 dakika önce

Fatsa'da çıkan yangında bir ev kül oldu: 1 yaralıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaralanırken, ev de kullanılmaz hale geldi.

Fatsa'da çıkan yangında bir ev kül oldu: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaralanırken, ev de kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Çakmak'a ait olduğu evde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü ve alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay anında evde bulunan Dursun Çakmak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Yerel
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