Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı - Son Dakika

Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı

20.11.2020 16:05

- Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı Fatsa Belediyesi çöp konteynırlarını renklendirdi Fatsa Belediyesi, temizlik ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için çöp konteynırlarını renklendirdi.

- Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı

Fatsa Belediyesi çöp konteynırlarını renklendirdi

ORDU - Fatsa Belediyesi, temizlik ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak için çöp konteynırlarını renklendirdi.

Fatsa Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile bölgede ilk ve tek olan uygulama ile çöp konteynırları çocukların hayal dünyasının merkezinde yer alan sevimli çizgi film karakterleri ile süslendi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Organize Sanayi Bölgesi'nde Destek Hizmetleri Müdürlüğü kademesinde çöp konteynırları üzerinde boyama ve görsel çalışma yapan usta öğreticileri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Hayal dünyasının merkezinde yer alan sevimli çizgi film karakterlerinin çöp konteynırı üzerinde yer almasından duydukları sevinci ifade eden çocuklar, "Görüntüsü bizi mutlu etti. Çok beğendik. Çöp atmaya giderken artık daha istekli olacağız" dedi.

Bölgede ilk ve tek uygulama

Usta öğreticilerle görüşerek gayret ve çabalarından ötürü teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa Belediyemiz ve İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğümüz iş birliğiyle bölgemizde ilk ve tek olarak uyguladığımız projeyle, hem çocuklarımızın temizlik konusunda dikkatini ve ilgisini çekmek hem de ilçemiz genelinde renkli, güzel ve estetik bir görüntü oluşturmak istedik. Çocuklarımızın hayal dünyasının merkezinde yer alan sevimli çizgi film karakterleri ile konteynırlarımızı süsledik. Özellikle pandemi sürecinde kullanılan maskelerin çöpe değil de yere atılması sağlığı tehdit eden unsurlardan birisi. Çocuklarımızın yanı sıra, yetişkinlerin de dikkatini çekecek olan uygulamamızın çöp atma alışkanlıklarını, çevrenin önemi, temizlik ve çevre konusunda farkındalığının yüksek seviyede olmasına önemli derecede katkı sağlayacağına ve duyarlılıkları arttıracağına inanıyorum. Merkez okullarımızın tümünde ve ilçemizin bazı merkezi noktaları olmak üzere renklendirmesi tamamlanan konteynerler yerlerine konuldu. Bu güzel projede paydaşımız olan halk eğitim müdürümüze, emekleri ve gayretleriyle büyük katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı
Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı
Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı
Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Fatsa'da çöp konteynırları çiçek açtı - Son Dakika


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