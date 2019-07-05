Son Dakika Haberleri: Fatsa'da 'Çöp Taksi' uygulaması
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Fatsa'da 'Çöp Taksi' uygulaması

1 saat önce

Fatsa Belediyesi tarafından, temiz ve sağlıklı bir kent çalışmaları kapsamında "Çöp Taksi" uygulaması başlatıldı.

Fatsa'da 'Çöp Taksi' uygulaması, System.String[]
Fatsa Belediyesi tarafından, temiz ve sağlıklı bir kent çalışmaları kapsamında "Çöp Taksi" uygulaması başlatıldı.

Toplam üç buçuk ton kapasiteli Çöp Taksi, haftanın 7 günü Fatsa'nın merkezinde bulunan ticari alan ve kapalı alanlarda cadde, sokak ve kaldırımlara bırakılan çöplerin kolaylıkla toplanıp kent merkezinden çıkarılmasını sağlayacak.

Fatsa geneline hizmet verecek olan bu araç özellikle düğün, davet ve taziyeler sonrası, sokak, kaldırım ve boş arazilerde oluşan çöplerin toplanıp mahallelerden uzaklaşması için çalışacak. Mobil taksi Fatsa merkezinde bir şoför ve bir temizlik personeli ile hizmet verecek.

Fatsa'da bir ilk olan mobil çöp taksi uygulaması ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsalıların temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşama hakkını korumak ve bu hakkı sürdürmek için Fatsa Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Bugün Fatsamızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Çöp Taksi sayesinde kentimizin caddeleri, sokak, kaldırım ve meydanları sürekli temiz kalacak. Bu araç ilçe merkezinde olmakla birlikte bütün mahallelerimizde düğün, davet, taziye sonrası oluşan çöplerin kaldırılıp bertaraf edilmesinde hizmet verecek. Amacımız, halkımıza temiz ve düzenli bir kent yaşamı ve sağlıklı bir çevre sunmaktır. İnsan ve kent odaklı yönetim anlayışı ile öncelikli olarak vatandaşlarımızın talebini ve memnuniyetini dikkate alarak çalışmalar yapıyoruz. Fatsalılara daha güzel ve yaşanabilir bir kent sunmak için yoğun bir emek ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
Fatsa Belediyesi, Fatsa, Güncel
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