Fatsa'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgalar nedeniyle sahil yolu kum ve taşlarla doldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgalar nedeniyle sahil yolu kum ve taşlarla doldu.



Karadeniz'de fırtına dev dalgalara neden oldu. Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle gece yolun tek şeridi kapanırken, yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı.



Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.



Yolda meydana gelen kirlilik ve dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. Balıkçı barınağındaki balıkçılar ise herhangi bir sıkıntı yaşamamak için sabahın ilk saatlerine kadar teknelerinin başından ayrılmadılar.



Limana sığınan balıkçı tekneleri ise etkili fırtına yüzünden balık avına çıkamadıklarını ifade ettiler. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı