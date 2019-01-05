Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

Fatsa'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

41 dakika önce

Fatsa'da dalgalar sahil şeridine zarar verdiORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgalar nedeniyle sahil yolu kum ve taşlarla doldu.

Fatsa'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece etkili olan rüzgar sonucu oluşan dalgalar nedeniyle sahil yolu kum ve taşlarla doldu.
Karadeniz'de fırtına dev dalgalara neden oldu. Dalgalar, Sahil Caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle gece yolun tek şeridi kapanırken, yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı.
Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.
Yolda meydana gelen kirlilik ve dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. Balıkçı barınağındaki balıkçılar ise herhangi bir sıkıntı yaşamamak için sabahın ilk saatlerine kadar teknelerinin başından ayrılmadılar.
Limana sığınan balıkçı tekneleri ise etkili fırtına yüzünden balık avına çıkamadıklarını ifade ettiler.
(AA-SLH-ÖK-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Dalgalar, 3. Sayfa
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