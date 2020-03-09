Fatsa'da depo yangını - Son Dakika
Son Dakika Yerel Fatsa'da depo yangını - Son Dakika

Fatsa'da depo yangını

42 dakika önce

Fatsa'da depo yangını Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Fatsa'da depo yangını

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın alt katındaki depoda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

İlçenin Dumlupınar Mahallesi Şehit Muhittin Akyol Sokak'ta Mustafa S.'ye ait apartmanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 apartman sakinine gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alınırken emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatsa'da depo yangını

Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:22:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da depo yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]