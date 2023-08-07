Fatsa'da dereye atık tavuk boşaltan firma tespit edildi - Son Dakika
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Fatsa'da dereye atık tavuk boşaltan firma tespit edildi

07.08.2023 09:49

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Çalışlar Deresi yatağında kötü kokuların yayılması ve ambalajlı tavukların görülmesi üzerine yapılan incelemede, atık tavukların üzerindeki ambalajlardan yola çıkarak firma tespit edildi. Firma hakkında cezai işlem başlatıldı. Dere yatağının yakınında ise birçok mahallenin içme suyunun karşılandığı kuyu bulunuyor.

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Buharı Mahallesi'ndeki Çalışlar Deresi yatağında 2 gündür kötü kokuların yayılması ve dere boyunca su yüzeyinden akan ambalajlı tavukların görülmesi üzerine bölge halkı durumu jandarmaya haber verdi.

FİRMANIN İSMİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonucunda tarihi geçmiş atık tavukların üzerindeki ambalajlardan yola çıkarak firmanın ismi tespit edildi.

617 LİRA CEZA KESİLDİ

Fatsa- Bolaman Jandarma Komutanlığı, atık tavukları dereye boşaltan firmayla ilgili tutanak tutarak olayla ilgili Fatsa Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Fatsa Zabıta Müdürlüğü ise söz konusu firmaya Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira ceza kesti.

"KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE CEZA KESTİK"

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Jandarma ekipleri tarafından kurumumuza Çalışlar Deresi'ne Ceceloğlu Pazarlama firması tarafından atık tavukları boşalttıkları yönünde bilgi geçildi. Biz de kabahatler kanunu çerçevesinde ceza kestik. Jandarma firmaya herhangi bir yaptırım uyguladı mı onu bilmiyoruz" açıklaması yaptı.

İÇME SUYUNUN KARŞILANDIĞI KUYUYA ÇOK YAKIN

BirGün'de yer alan habere göre tavuk atıklarının boşaltıldığı dere yatağının 150 metre uzağında ise birçok mahallenin içme suyunun karşılandığı 'Bolaman Su Kuyusu' yer alıyor.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • irfan Demir: 617 TL Ceza biraz fazla olmamış mı ? Cezalarımız artmadıkça böyle durumların tekrarlanması yakındır. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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Fatsa, Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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