Fatsa'da dereye atık tavuk boşaltan firma tespit edildi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Buharı Mahallesi'ndeki Çalışlar Deresi yatağında 2 gündür kötü kokuların yayılması ve dere boyunca su yüzeyinden akan ambalajlı tavukların görülmesi üzerine bölge halkı durumu jandarmaya haber verdi.

FİRMANIN İSMİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonucunda tarihi geçmiş atık tavukların üzerindeki ambalajlardan yola çıkarak firmanın ismi tespit edildi.

617 LİRA CEZA KESİLDİ

Fatsa- Bolaman Jandarma Komutanlığı, atık tavukları dereye boşaltan firmayla ilgili tutanak tutarak olayla ilgili Fatsa Zabıta Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Fatsa Zabıta Müdürlüğü ise söz konusu firmaya Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira ceza kesti.

"KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE CEZA KESTİK"

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Jandarma ekipleri tarafından kurumumuza Çalışlar Deresi'ne Ceceloğlu Pazarlama firması tarafından atık tavukları boşalttıkları yönünde bilgi geçildi. Biz de kabahatler kanunu çerçevesinde ceza kestik. Jandarma firmaya herhangi bir yaptırım uyguladı mı onu bilmiyoruz" açıklaması yaptı.

İÇME SUYUNUN KARŞILANDIĞI KUYUYA ÇOK YAKIN

BirGün'de yer alan habere göre tavuk atıklarının boşaltıldığı dere yatağının 150 metre uzağında ise birçok mahallenin içme suyunun karşılandığı 'Bolaman Su Kuyusu' yer alıyor.