Fatsa'da dev dalgalar - Son Dakika

Fatsa'da dev dalgalar
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.
Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartlarının getirebileceği olumsuz durumlara karşı Fatsa Belediyesi sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı.
Dalgadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda muhtemel olumsuzluklara karşı trafik ekipleri de sık sık kontrollerde bulunuyor. - ORDU
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