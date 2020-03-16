Fatsa'da dev dalgalar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatsa'da dev dalgalar - Son Dakika

Fatsa'da dev dalgalar

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde fırtına ve sağanak sebebiyle oluşan 3 metreyi bulan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.


Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Kötü hava şartlarının getirebileceği olumsuz durumlara karşı Fatsa Belediyesi sık sık anons yaparak vatandaşları uyardı.


Dalgadan dolayı Karadeniz Sahil Yolu'nda muhtemel olumsuzluklara karşı trafik ekipleri de sık sık kontrollerde bulunuyor. - ORDU

Karadeniz, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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