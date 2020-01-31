Fatsa'da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatsa'da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Fatsa'da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu

20 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğalgaz ana boru hattında patlama olması nedeni ile doğalgazın 1 gün süreyle Fatsa'ya verilmeyeceğini öğrenen vatandaşlar ilçedeki tüpçülerin yolunu tutarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Fatsa'da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğalgaz ana boru hattında patlama olması nedeni ile doğalgazın 1 gün süreyle Fatsa'ya verilmeyeceğini öğrenen vatandaşlar ilçedeki tüpçülerin yolunu tutarak uzun kuyruklar oluşturdu.


Fatsa ilçesinde tüp satışı yapan iş yerleri depolarından getirdikleri tüpleri vatandaşlara ulaştırarak kısa süreliğine de olsa mağduriyetlerini giderdi. Bir gün doğalgazın olmaması ve soğuk havanın bugün etkisini göstermesi vatandaşları bu gece düşündürürken evlerinde sıcak yemek pişirmek isteyenler tüpçülerden en çok küçük boy tüp alarak günü kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Yetkili firmanın 1 gün süreyle doğalgaz veremeyeceğini açıklamasının ardından tüpçülerin yolunu tutan Fatsalı vatandaşlar 2020 yılında bir sorunun bu kadar uzun sürede giderilmemesine tepki gösterdi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar
Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatsa'da doğalgaz kesilince vatandaşlar tüpçülerde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]