Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu

22.03.2021 23:17

Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu Dolu yağışı sonrası araçlar zarar gördü Ordu'nun Fatsa ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağış sonrası araçlar ciddi zarar gördü.

Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu

Dolu yağışı sonrası araçlar zarar gördü

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu yağış sonrası araçlar ciddi zarar gördü.

Fatsa İlçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle birçok araç ve evde hasar oluştu. Dolu yağışı, aynı zamanda ekili alanlara da zarar verdi.

Yola ve araçların üzerine düşen neredeyse yumurta büyüklüğündeki dolu ekili dikili alanlar olmak üzere ev iş yeri ve araçlara büyük zarar verdi. İlçede bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu.

Sürücüler araçlarını korumak için evden indirdikleri battaniyeleri bir daha yağma ihtimaline karşılık serdiler. Araçlarında hasar olduğunu söyleyen vatandaşlar Fatsa'da ilk defa böyle bir durumun yaşandığını söylediler.

Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu

Ceviz, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika


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