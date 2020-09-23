Fatsa'da esnafa 160 milyon lira kredi desteği - Son Dakika

Fatsa'da esnafa 160 milyon lira kredi desteği

Fatsa Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, pandemi döneminde esnafa 160 milyon lira kredi kullandırdıklarını açıkladı.

Fatsa'da esnafa 160 milyon lira kredi desteği, System.String[]

Fatsa Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, pandemi döneminde esnafa 160 milyon lira kredi kullandırdıklarını açıkladı.

Korona virüs salgını döneminde esnafın yanında olduklarını kaydeden Başkan Baş açıklamasında, "Pandemi döneminde bin 500'ün üzerinde vatandaşımıza 25 bin TL olan krediyi kullandırdık. Özellikle krediyi almaya uygun olmayan esnaflarımıza yardımcı olduk. Kredi takipleri vardı ama yine de bu destek kredisini almalarını sağlayarak borçlarına yardımcı olduk. Esnaflarımıza yardımcı olmak için ekibimizle birlikte üç ay boyunca gece-gündüz çalıştık. Fatsa esnafına 160 milyon kredi kullandırdık. Desteklerimizle esnafların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun esnafına 7 milyon 505 bin destek

Aynı zamanda Giresun- Ordu Bölge Birliği İkinci Başkanı da olan Ayhan Baş, Giresun'da yaşanan felaket sonrasında da esnafın yanında olduklarını kaydetti. Başkan Baş, "Giresun ili başta Dereli olmak üzere 10'a yakın ilçe ve beldelerde yaşanan sel felaketinde zarar gören esnaf ve sanatkarlarımıza; Giresun İl Koordinasyon Kurulunun teslim ettiği afet raporlarına göre tespit ettiğimiz 297 esnaf ve sanatkarımıza belirlemiş olduğumuz 7 milyon 505 bin TL tutarı, Giresun Valiliği, Giresun Defterdarlığı ve Giresun AFAD Başkanlığı ile Mutabakatla Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'e raporlarımızla bildirmiştik. Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile yaptığımız görüşmelerde 10 milyon TL esnaf ve sanatkarımıza helal olsun. Yaralarını tez zamanda sarsınlar, ekonomiye ortak olsunlar müjdesiyle karşılaştık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Giresun, Esnaf, Fatsa, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fatsa'da esnafa 160 milyon lira kredi desteği - Son Dakika Ekonomi

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