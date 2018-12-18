Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Ev Yangını

Fatsa'da Ev Yangını

3 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Fatsa'da Ev Yangını, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde Dursun Ali İlmek'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:02 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Ordu, Fatsa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fındık Diyarı Ordu'da Çilek Üretimi Arttı! Tarladan Satılan Çilekler Üreticinin Yüzünü Güldürdü Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi

Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:50:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatsa'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]