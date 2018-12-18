Fatsa'da Ev Yangını
3 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe
Mahallesi'nde Dursun Ali İlmek'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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