Fatsa'da Ev Yangını
43 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sakinleri ve çevredeki sakinlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Mahalleli yangından dolayı korku dolu anlar yaşadı.
Yangın maddi zararla atlatıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
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